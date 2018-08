Imperia, stop provvisorio all’ascensore di Borgo Marina per nuovi interventi

Imperia. Sarà chiuso per alcuni giorni l’ascensore di Borgo Marina. La chiusura è dettata dalla necessità di ulteriori interventi, in particolare sul sistema di molle dell’avvolgitore. Le ditte che si occupano della manutenzione hanno infatti comunicato che, a causa del tempo prolungato di stop nei mesi scorsi, la molla del raccoglitore del cavo cabina si è seccata. Già nella fase di manutenzione di luglio era stato effettuato un intervento per lubrificarla e la sua sostituzione definitiva era in programma nelle attività di ottobre.

“I monitoraggi costanti che sono effettuati sugli impianti ci dicono che è necessario sostituirla subito e quindi dovremo chiudere l’ascensore per il tempo necessario all’arrivo del pezzo”, spiega il sindaco Claudio Scajola. “Avevamo detto che si sarebbe trattato di un’apertura provvisoria in vista degli interventi definitivi in autunno. Spero che i tempi della chiusura, che non dipendono dall’Amministrazione, siano quanto più brevi è possibile. Purtroppo, scontiamo il fermo prolungato degli anni precedenti, che ha causato tutta una serie di problematiche che stiamo risolvendo passo dopo passo”.

“I dati sull’utilizzo degli ascensori ci dicono comunque che la scelta del riavvio provvisorio è stata apprezzata”, prosegue il primo cittadino. “Dal giorno della riapertura, sono stati effettuati in media 600 viaggi al giorno sull’ascensore che parte da Borgo Marina. È un dato che ci conforta e che ci spinge ad andare avanti nel lavoro intrapreso. Ricordo infine che gli altri due ascensori resteranno regolarmente aperti”.