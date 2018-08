Imperia, spruzza spray al peperoncino sulla folla: panico in via Cascione

Imperia. Ha scatenato il panico in via Cascione, spruzzando senza alcun apparente motivo spray al peperoncino sulla folla della Notte Bianca. Protagonista una ex insegnante di 45 anni che ieri, verso le 23 di ieri, ha spruzzato lo spray urticante in via Cascione, mandando alcune persone in ospedale.

Alcuni presenti, infatti, hanno accusato difficoltà respiratorie, tosse e bruciore agli occhi: per loro è stato necessario recarsi in pronto soccorso.

La donna, che è stata subito fermata dal personale del dispositivo di ordine pubblico organizzato dalla Questura di Imperia, sarà denunciata con le accuse di getto pericoloso di cose e violenza privata, ma rischia che nella denuncia venga aggiunto il reato di lesioni se le persone coinvolte si recheranno dalla polizia a sporgere querela.

Sembra che la 45enne, che soffre di problemi psichici, abbia ingerito delle pastiglie prima di uscire per strada e spruzzare lo spray acquistato in una tabaccheria.