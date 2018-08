Imperia, sospetto cortocircuito in un magazzino dell’Amat

Imperia. Intervento, verso le 5, dei vigili del fuoco dal Comando provinciale, per un sospetto cortocircuito.

Il sinistro si è verificato in un magazzino dell’Amat in via Argine Destro, dove viene conservato materiale idraulico. Il locale era pieno di fumo ma non c’era traccia di fiamme.

Dopo un’ora e mezza circa di intervento di bonifica i pompieri hanno fatto rientro alla base.