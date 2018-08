NOTTE BIANCA

Imperia si accende con i “Disco Inferno” foto

Sabato dalle 18 all'alba divertimento per grandi e piccini, cucina e negozi aperti in via Cascione











Imperia. Oltre 10mila visitatori sono attesi sabato 25 agosto nel centro storico di Porto Maurizio per la dodicesima edizione della “Notte Bianca” organizzata dal Civ di Porto Maurizio. La manifestazione è stata tenuta a battesimo stamattina dall’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo, dal presidente del Civ Riccardo Caratto e dai suoi collaboratori. L’evento clou è atteso alle 22 in piazza Mameli con il concerto bis, dopo l’applaudita apparizione dello scorso anno, dei “Disco Inferno”. Le novità di quest’anno lungo il percorso che si snoda da piazza Marconi fino passando per via Cascione che sarà animato dalla presenza di 15 band fino alla Foce è la “Notte Bianca” dei bambini in piazza Ricci e la “matrice” a forti tinte locali della manifestazione con tanto di rassegna delle produzioni e delle attività e mostra fotografica. Presso ristoranti, bar e locali si potranno degustare specialità liguri. Aperitivo di benvenuto offerto dal Civ. Il Comitato “Sottotina” organizza visite guidate alla cupola della Basilica, mentre nella città alta “Gira Parasio” a cura del Circolo Parasio. Sicurezza garantita da mezzi mobili in corrispondenza dei varchi (9) di ingresso al centro storico.