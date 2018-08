Imperia. Venerdì 24 agosto Sergio Sgrilli presenta “20 in poppa” uno show celebrativo dei 20 anni di carriera di uno dei senatori di Zelig, una sorta di Bignami di quasi tutto ciò che è e ha fatto il comico in carriera.

Ma oltre al comico, sul palco, ritroviamo anche lo Sgrilli interprete, musicista, cantautore, attore, autore, narratore; come ama definirsi lui: Mente Pensante! Un racconto di più di 30 anni, 48 alla anagrafe, dedicati alla creatività ed a uno stile di Vita che Sergio definisce: “sbarcare il lunario al meglio che si può!”

In scena l’essenziale: una sedia, una chitarra e tante, tante cose da raccontare per risate a crepapelle intervallate da momenti introspettivi e applausi a scena aperta scaturiti da situazioni tragicomiche. E ancora: i viaggi, le collaborazioni, stralci di vecchi e nuovi spettacoli, i pezzi più popolari fatti in tv, i tentativi di andare al Festival di Sanremo e qualche canzone del suo ultimo disco “Dieci Venti d’Amore”.

“20 in Poppa” è uno spettacolo interattivo, mutevole, ma con diversi piani di lettura che riesce a trascinare lo spettatore e ad instaurare con lui un rapporto diretto, dialettico, entusiasmante. Tanta musica e comicità in uno spettacolo unico, davvero completo e straordinariamente coinvolgente per una serata da raccontare. Nella splendida cornice di Borgo Marina in banchina medaglie d’oro comicità ed ironia dalle 21 e 45. Ingresso libero. Iniziativa del CIV Borgo Marina in collaborazione con il Comune di Imperia.