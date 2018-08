Imperia, scivolo via Cascione, le precisazioni del comandante Bergaminelli e dell’assessore Gagliano

Imperia. “In merito alla creazione dei tre stalli di sosta per motocicli e ciclomotori realizzati sul lato sinistro di via Cascione all’altezza del civico 43 si precisa che lo scivolo presente sul marciapiede non potrebbe a prescindere essere utilizzato per l’attraversamento pedonale in quanto in quella zona non è previsto. L’attraversamento è invece previsto lato Banca d’Italia all’interno della Ztl, in massima sicurezza e senza la presenza di barriere architettoniche. È possibile inoltre utilizzare gli attraversamenti di continuazione già presenti tra parte alta e parte bassa di Via Cascione”. Così il comandante della Polizia Municipale di Imperia, dott. Aldo Bergaminelli.

“Al di là delle polemiche, per me la sicurezza viene prima di tutto. Utilizzare quello scivolo per attraversare la strada era ed è pericoloso, perché si trova subito dopo la curva all’uscita della Galleria Gastaldi”, sottolinea l’assessore a Viabilità e Polizia Municipale, Antonio Gagliano.