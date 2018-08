Imperia, ruba un’autoradio e si dà alla fuga: arrestato dai carabinieri

Imperia. Il 19 agosto nei pressi del Lidl a pochi passi dalla stazione ferroviaria, una cittadina ha notato dalla propria abitazione un uomo sospetto aggirarsi tra le autovetture parcheggiate e ha avvisato il 112.

L’uomo controllava i propri “obiettivi” individuando in un furgoncino. Con degli strumenti da scasso ha forzato il portellone scorrevole laterale e una volta all’interno del mezzo ha strappato l’autoradio e si è dato alla fuga.

La pattuglia radiomobile della compagnia Carabinieri di Imperia, nel mentre allertata di quanto stava accadendo, è giunta sul posto scoprendo il ladro in fuga mentre tentava di accedere alla stazione per poi dileguarsi col treno.

I carabinieri intervenuti sono riusciti a bloccarlo e dopo averlo perquisito gli sono stati trovati addosso oltre quanto rubato, anche numerosi attrezzi da scasso e un coltello a serramanico.

Il ladro, un cittadino russo 30enne senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con vari precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza di convalida, nella quale il giudice ha convalidato l’operato dei militari dell’arma e ha disposto la custodia cautelare in carcere, in attesa di rito abbreviato programmato per settimana prossima.