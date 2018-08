Imperia. Mentre è in corso l’allestimento degli ormeggi di calata Anselmi in vista del raduno delle Vele d’epoca è stato rinvenuto un vecchio scalandrone sul fondo da almeno 10 anni.

A trovarlo è stato il team di ormeggiatori che da lunedì 27, e fino al prossimo 10 settembre, oltre ad assicurare h 24 la normale assistenza portuale, effettua l’allestimento degli ormeggi dei partecipanti al raduno, degli ospiti e delle barche d’appoggio, oltre a ormeggio e disormeggio nei giorni delle regate. Molto impegnativo anche il rientro in porto dalle regate, in quanto le barche necessitano di assistenza sia in mare che in terra in diversi punti di ormeggio.

L’arrivo della flotta completa delle signore del mare è previsto entro il 5 settembre quando prenderà il via la manifestazione presentata stamattina.