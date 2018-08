Imperia, riaprono oggi al pubblico gli ascensori da Borgo Marina al Parasio

Imperia. “Gli ascensori che collegano Borgo Marina al Parasio saranno riaperti quest’oggi, venerdì 3 agosto”. Ad annunciarlo è il sindaco di Imperia, on. Claudio Scajola, che spiega le ragioni che hanno portato allo slittamento di 48 ore rispetto alla data indicata precedentemente: “Gli interventi di questo ultimo mese avevano risolto un numero elevatissimo di problematiche che si trascinavano da tempo. Ne mancava una, relativa al corretto funzionamento di una delle porte del primo ascensore, che avrebbe potuto creare dei disagi. In via precauzionale, l’altro ieri ho dunque deciso di non riaprire al pubblico gli impianti. Questa mattina, i nuovi interventi hanno permesso la risoluzione anche di quest’ultima problematica, garantendoci la massima sicurezza”.

“Ciò non significa che sia tutto risolto definitivamente. Vorrei ricordare che questa riapertura rappresenta una prima fase provvisoria, in vista di ulteriori interventi migliorativi che verranno realizzati tra ottobre e novembre”, sottolinea il primo cittadino. “Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato ancora oggi, sia sul fronte del funzionamento degli impianti che sulla pulizia e la segnaletica. L’invito che rivolgo a tutti – conclude il sindaco – è di utilizzarli in maniera corretta, rispettandone la capienza e il decoro”.

I tre ascensori saranno aperti tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 7.30 alle 24.