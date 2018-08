Imperia, quadro elettrico prende fuoco in via Fanny Roncati Carli: intervengono i vigili del fuoco

Imperia. Intervento dei vigili del fuoco verso mezzanotte in via Fanny Roncati Carli a Oneglia per un incendio ad un quadro elettrico esterno ad alcuni condomini.

I pompieri sono arrivati immediatamente sul posto riuscendo a spegnere l’incendio prima che potesse coinvolgere le vetture parcheggiate lì vicino. Accertamenti sono in corso per ricostruire l’accaduto. Fortunatamente non vi sono stati feriti.