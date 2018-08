Imperia, pugno duro contro Amat e Rivieracqua. Sindaco Scajola: “Devo tutelare cittadini e Comune”

Imperia. Si preannuncia una dura battaglia, quella tra il Comune, l’Amat e Rivieracqua. Ad annunciarlo è stato il sindaco Claudio Scajola, che ha anticipato di voler “svolgere tutti gli atti che tutelino i cittadini di Imperia e il Comune”, passando ad azioni legali sia nei confronti di Amat (società municipalizzata dal Comune con compartecipazione privata al 48%, che gestiva il servizio idrico integrato) sia in quelli di Rivieracqua, società consortile per azioni a capitale totalmente pubblico alla quale è stata affidata la gestione del depuratore “ma che ai nostri uffici risulta inadempiente”, ha sottolineato Scajola.

Per quanto riguarda Amat: “Non si può più tollerare che nelle sue casse e nei suoi bilanci manchino più di 11milioni riscossi dall’Amat e mai più conferiti al Comune”, ha spiegato il sindaco, “E’ quindi in corso un’azione per rientrare in possesso di queste cifre con tutte le azioni conseguenti che il Comune è pronto a fare”. Una articolata diffida verrà firmata anche nei confronti di Rivieracqua per la “mancata manutenzione del depuratore che il Comune di Imperia ha affidato alla società”.

Il sindaco ha inoltre aggiunto che nel pomeriggio ci sarà una riunione con i sindaci e il presidente della Provincia a tema Rivieracqua.