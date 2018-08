Imperia. Parla l’assessore Laura Gandolfo in merito alla sistemazione in corso dell’arredo urbano in via Cascione: “Abbiamo sistemato i vasi come promesso, avevamo detto ad agosto, come promesso. Abbiamo messo dei porta biciclette, due cestini getta carta. Io sono molto soddisfatta, primo perché quello che è stato detto è stato fatto e poi perché a me piace molto questo arredo e mi piace molto inserirlo in via Cascione, e soprattutto che questa via sia più decorosa e più vivibile”

Continua l’amministratore comunale: “Le persone chiedono panchine nuove e di rendere le attuali più comode. Andremo incontro a questa esigenza non appena avremo dei soldi a bilancio da dedicare a questo, per cui non a breve periodo”.