Imperia. “Non posso dire di essere né contenta, né triste. Ma sollevata per il fatto che i miei figli non dovranno essere ascoltati dalla Procura, questo sì”. A dichiararlo, appresa la notizia della morte per suicidio in carcere dell’ex medico Nadir Garibizzo, è l’avvocato Elena Pezzetta, ex legale difensore di Garibizzo. L’uomo era in carcere a La Spezia per il tentato omicidio del figlio di 8 anni dell’avvocato, “colpevole” di aver dismesso il mandato.

“La notizia mi ha colto in maniera piuttosto fredda e indifferente”, ha aggiunto Elena Pezzetta, “Per me è un capitolo chiuso e la fine di un incubo per miei figli”. Sui motivi che hanno spinto Garibizzo a togliersi la vita, l’avvocato dice: “Non credo l’abbia fatto per rimorso. Penso piuttosto che il suo gesto sia motivato dal fatto che si sentiva ormai braccato e sapeva che avrebbe trascorso il resto della vita tra il carcere e qualche casa di cura. Non ho mai creduto nella sua incapacità di intendere e volere”.

L’avvocato è pronto a perdonare l’ex medico? “In questo momento non credo di essere ancora pronta. In futuro si vedrà”.