Imperia, nell’Asl 1 sempre meno medici e sempre più vecchi. Le cause? Stipendio più basso e vita troppo cara

Imperia. Con una media di circa 55 anni, i medici che lavorano per l’Asl 1 imperiese sono sempre più vicini alla pensione. Il problema è che, vuoi i numeri chiusi alle facoltà di medicina e ai corsi di specializzazione, vuoi che la vita in Liguria, e in provincia di Imperia in particolare, sia più cara che in altre province e regioni italiane, i neo-laureati non hanno nessun incentivo per scegliere di lavorare nell’estremo Ponente Ligure. Non lo hanno nemmeno dal punto di vista economico, considerando che lo stipendio per un medico ligure, è più basso che altrove (nonostante il caro vita).

Sono all’incirca mille i medici, e 200 gli odontoiatri, iscritti all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Imperia. Di questi, il 30% circa ha smesso di esercitare. Altri lavorano fuori provincia o all’estero. Un numero non altissimo, se si considera che la provincia di Imperia conta 220mila abitanti.

Il numero più basso è quello dei medici di famiglia: 160 in tutta la provincia, uno per ogni 1375 abitanti. Un problema, quello dei medici di medicina generale, che riguarda tutte le regioni italiane: nei prossimi anni 14 milioni di italiani resteranno senza il proprio dottore di fiducia. Tra pensionamenti e fughe all’estero in cerca di una condizione lavorativa migliore, in poco tempo scompariranno infatti 50mila medici, come previsto dalla Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg).