Imperia, l’assessore alle spiagge Gandolfo: “La doccia della spiaggia dei cani in via Boine non è funzionante”

Imperia. L’assessore alle spiagge Laura Gandolfo scrive: “Si comunica che la doccia della spiaggia dei cani in via Boine non è funzionante per un guasto all’impianto idraulico occorso dietro le cabine dell’adiacente spiaggia Buraxen.

Ci scusiamo per il disagio e avvisiamo fin d’ora che il guasto non potrà essere riparato fino alla chiusura del periodo balneare e al relativo smontaggio delle suddette cabine. Precisiamo che verrà eseguita una revisione totale di tutti gli impianti doccia delle spiagge libere entro l’avvio della prossima stagione sicché, auspichiamo, non vi saranno più i problemi costanti incontrati nell’attuale periodo. Grazie della comprensione”.