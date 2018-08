Imperia, l’annuncio di Scajola: “Il teatro riaprirà il 26 novembre 2019”

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola non sembra avere dubbi: “Riapriremo il Cavour il 26 novembre 2019 con un’opera lirica in occasione di San Leonardo, patrono della città ”.

Non appena il progetto sarà completato i lavori di ristrutturazione (tetto e misure anti incendio) saranno appaltati e la riconsegna del teatro cittadino alla città è attesa dopo 7 mesi l’inizio dei lavori.

“Il Cavour – conclude Scajola – sarà anche una sala proiezione per rendere sempre più viva l’offerta culturale cittadina”.