Imperia, l’annuncio dell’assessore Gagliano: “Nuovi posti auto e moto in piazza Ricci”

Sanremo. Sedici parcheggi per le moto e tre per le auto in piazza Ricci. Questa la novità voluta dall’assessore alla Viabilità, Antonio Gagliano, per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia nella zona.

“Diamo la possibilità di sostare per un massimo di 30 minuti negli spazi individuati”, spiega l’assessore. “È un’iniziativa di buon senso, che abbiamo pensato col Sindaco per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia nella zona. Siamo coscienti che non sia semplice, ma abbiamo dato una boccata d’ossigeno e un segnale chiaro. Inoltre a settembre provvederemo a un intervento anche sulla parte bassa di via Cascione”.

Predisposti tre nuovi posti moto anche all’uscita della Galleria Gastaldi sulla sinistra. “Serviranno ad evitare che, come troppo spesso è accaduto, si parcheggino lì irregolarmente auto o altri mezzi impedendo la manovra ai mezzi del trasporto pubblico”, spiega Gagliano. “Sempre in quel punto – conclude – realizzeremo a breve uno scivolo per l’accesso dei disabili al marciapiede, che sia conforme alla normativa a differenza di quello presente attualmente”.