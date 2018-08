Imperia, la Rari Nantes va alle Vele d’Epoca 2018

Imperia. Dal 5 al 9 settembre la Rari Nantes Imperia sarà alle Vele d’Epoca.

“Allestiremo il nostro stand, ci saranno super-sconti per tutti e… monteremo una piscina all’aperto! Potrete provare molte delle nostre attività e i bambini potranno sostenere gli esamini che li indirizzeranno alla nostra Scuola Nuoto Federale, certificata da F.I.N.! Non solo, potrete assistere ad alcune partite dimostrative tra giovanissimi pallanuotisti. E per gli adulti? Ci sono le lezioni di AquaFitness! E se non vi basta, tra le giornate di venerdì e sabato, i sommozzatori della Polizia di Stato vi mostreranno dal vivo come svolgono il loro importantissimo lavoro!

Abbiamo un’altra sorpresa in serbo per Voi: giovedì 6 settembre alle ore 17, presso lo stand della Rari, Eraldo Pizzo presenta il libro ‘Caimani come me’, insieme all’autore Claudio Mangini e pubblicato da SAGEP Editori. Il più forte pallanotista di tutti i tempi parlerà di sport, di pallanuoto e della sua vita presentando la biografia che firmerà per tutti i presenti.

Ma il settembre della Rari non si ferma mica alle Vele d’Epoca! Stiamo organizzando l’Open-Week end nei giorni di sabato 15 e domenica 16 settembre durane il quale potrete vivere la piscina a 360° e tutto gratuitamente!” – fa sapere la società.