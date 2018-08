Imperia. “Ho svolto attività di approfondimento dopo aver ricevuto notizia di alcune anomalie riscontrate durante lo spoglio delle schede e la compilazione dei verbali di alcuni seggi”. A dichiararlo è il candido sindaco alle scorse elezioni amministrative Carlo Carpi che stamane si è recato prima in Comune per avere copia dei verbali dello spoglio elettorale dei seggi numero 5, 8, 19 e 38 e poi in tribunale.

“Attraverso un accesso agli atti, così come per legge mi è consentito, sono venuto a scoprire irregolarità sia nei verbali del primo turno che in quelli del ballottaggio”, ha aggiunto Carpi, “In particolare la mancata compilazione di parti del verbale e l’inserimento di elettori non presenti negli elenchi degli aventi diritto al voto”.