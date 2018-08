Imperia, infiltrazione d’acqua danneggia controsoffitto: chiusa radiologia in pronto soccorso

Imperia. Un’infiltrazione d’acqua che ha danneggiato parte del controsoffitto e il computer sottostante che gestisce le attrezzature sanitarie ha causato, stamane, la chiusura del reparto di radiologia del pronto soccorso dell’ospedale di Imperia.

I tecnici, come confermato dal direttore generale dell’Asl 1 Imperiese, Marco Damonte Prioli, sono già al lavoro sia per riparare la perdita che per aggiustare il computer e il soffitto. Nel frattempo i pazienti verranno dirottati a Sanremo per eventuali esami radiologici.