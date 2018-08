Imperia, il messaggio ai tifosi di Denis Muca: “Dobbiamo partire da zero e dare fiducia a tutti”

Imperia. In seguito alla contestazione messa in atto dagli “Ultras Imperia” nei confronti dell’attuale dirigenza, interviene Denis Muca, main sponsor e collaboratore dell’ASD Imperia.

“Ho accettato di collaborare con la ASD Imperia conoscendo la situazione societaria con la tifoseria, ieri è stata la prima giornata ufficiale di questa stagione e, secondo il mio punto di vista, abbiamo bisogno di rinforzi. Sicuramente arriveranno per rendere la squadra più competitiva e per rendere felici tutti, noi compresi gli imperiesi che amano questi colori – afferma Denis Muca – Non sono contento di quello che sta accadendo sugli spalti dello stadio, i tifosi dell’Imperia per me sono il dodicesimo uomo in campo e gli Ultras sono una delle cose più belle per la società però a mio parere dobbiamo partire da zero e dare fiducia a tutti quelli che fanno parte di questa società. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte e centrare l’obiettivo, non facile, che tutti noi e voi sogniamo. L’unione fa la forza e per raggiungere il sogno che da tempo manca in questa città bisogna che ci sia serenità tra tutti noi”.