Imperia. In collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Imperia, è stato allestito presso la Spiaggia d’Oro a Borgo Marina, uno stand nel quale il fotografo imperiese di fama internazionale Settimio Benedusi realizza fotoritratti a famiglie e bambini. Lo scopo? Devolvere il ricavato alle vittime e agli sfollati di Genova a seguito della tragedia del crollo di ponte Morandi.

L’iniziativa, è iniziata questa mattina alle 10 e continuerà fino alle 19.

Nell’occasione, visto il grande numero di turisti e imperiesi presenti in spiaggia, il fotografo ha voluto creare una lunghissima “catena umana” di circa 150 persone tenute per mano al fine di scattare una foto in segno di solidarietà.

La foto, potrà essere anch’essa acquistata, e il ricavato sarà sempre devoluto a Genova.