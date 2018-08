Imperia, il Comitato San Maurizio organizza “White Weekend”

Imperia. Il Comitato San Maurizio con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune e Provincia di Imperia, organizza il “White Weekend “ dal 17 al 19 agosto con cena in bianco sabato 18 in stile etico ed elegante in via

Cascione.

In via xx settembre mostra mercato dedicata ad eccellenze regionali e prodotti a Km zero, artigianato creativo e artistico ispirato alla bellezza della costa ligure -orario dalle h. 10 alle h. 24. Negozi aperti domenica 19 agosto e per la tre giorni aperti anche la sera. La prima giornata venerdì 17 agosto, aprirà l’evento con un concerto di musica live dal vivo del trio acustico “Just in trio” con il Maestro Roby Blasi alla chitarra e il Maestro Nino Pasquali alla tromba.Voce di Valentina Carenzo.

La seconda giornata sabato 18 agosto sarà dedicata alla preparazione di una cena elegante e sobria, ma al tempo

stesso ecologica con cibo e arredo tavola che potrà essere portato da casa oppure acquistato sul posto da una serie

di attività sponsor dell’evento: Bar Breakfast, Carrefour Express, Macelleria Il Giogo , Panificio Blengini, Caffè

Pepito, Pescheria il gambero rosso, Oplà gelateria. L’organizzazione garantisce tavoli sedie e tovaglie.

Sabato 18 agosto sarà Porto Maurizio nella sua veste rinnovata con la nuova isola pedonale di via Cascione ad

accogliere l’evento per cui è consigliata la prenotazione presso i negozi sponsor. Leitmotiv il bianco, il blu e l’eleganza del mare. E’ d’obbligo quindi abito bianco con dettagli in blu e anche i tavoli saranno ispirati agli stessi colori. Il premio Eleganza 2018 verrà assegnato al migliore allestimento.

Sono coinvolti nell’operazione e in un grande progetto di comunicazione i bar e i ristoranti del centro storico con

tutte le attività commerciali in un fine settimana ottimo per la movida e per l’afflusso turistico a Porto Maurizio. Sono previsti intrattenimenti musicali pomeridiani con danzatrici del ventre per la scuola ASD Alleanza dei Re e per la serata con brevi performance di musica classica Alle h. 20,30 concerto degli Shine tribute band dei Pink Floyd sulla balconata del teatro Cavour.

Fa da intermezzo una frizzante sfilata di moda organizzata con capi e accessori forniti dai negozi locali. Conduce la serata Maurilio Giordana speaker di Radio onda ligure. La manifestazione termina domenica 19 agosto con il concerto live pomeridiano del gruppo Efem System che accompagna gli aperitivi nei locali del centro e con Karaoke italiano per grandi e piccoli dalle h. 21. Ringraziando la Vs Spett.le redazione per la visibilità riservata all’evento, porgiamo distinti ossequi.