Imperia, il 20 agosto prende il via la stagione 2018-2019 della Maurina Volley

Imperia. Prenderà il via il prossimo 20 agosto la stagione 2018-19 della Maurina Volley.

Sarà una Maurina totalmente rinnovata, sia nei quadri tecnici che nelle atlete quella che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato regionale di serie C.

Prima di passare alle novità, vogliamo doverosamente ringraziare chi nel corso della passata stagione, ha onorato con impegno e professionalità i colori bianco azzurri su tutti i “parquet” della Liguria: i tecnici Roberto Gavi e Jari Zenoardo, le atlete Alessandra Sciolè, Barbara Cannoni, Chiara Clarizio, Chiara Baili, Roberta Marasco, Carolina Gramondo, Anna Bozzano, Elisa Gabriel, Paula Madara, Martina Lupi, Manuela Di Muro, Sara Vitali e Giulia Leone.

Il gruppo storico dopo aver scritto alcune delle più belle pagine della società, tra le quali vogliamo ricordare la vittoria in COPPA LIGURIA e la promozione in serie B2 ha deciso di appendere le classiche ginocchiere “al chiodo”, le atlete in prestito sono rientrate alla loro società di appartenenza, mentre continueranno con i colori bianco-azzurri le più giovani del gruppo.

Confermati i quadri dirigenziali, si ripartirà con una formazione molto giovane, con una età media di circa 17 anni, guidata in panchina dai tecnici Luca Gallo e Mario Ozenda, che si avvarranno per la parte fisica della palestra Gymnasium di Carlo Izzo, della fisioterapista Dr.ssa Giulia Bianchino e delle osteopate Dr.ssa Peruzzo Valentina e Boero Patrizia.

La rosa, sarà formata dalle migliori elementi provenienti dal vivaio biancazzurro a cui si aggiungerà il gradito ritorno dopo due anni di prestito al San Pio X Loano di Benedetta Giordano, unitamente ad alcuni trasferimenti, in via di definizione, sia da società della provincia che extra-provincia.

Ritrovo per tutto il gruppo lunedì 20 agosto: dopo due settimane di lavoro in palestra, grazie anche alla disponibilità delle famiglie, abbiamo potuto programmare per accomunare e rafforzare un gruppo così giovane, ma in costante crescita un mini-collegiale dal 6 al 10 settembre nel comune montano di Frabosa Sottana.