Imperia. Il 10 agosto a partire dalle 19,45 si terrà l’apericena di beneficenza con gara di karaoke presso il bar Blue Moon in via Aurelia 2.

Il costo dell’apericena è di 12 euro, mentre il costo dell’iscrizione alla gara di karaoke è di 5 euro. Tutte le consumazioni saranno maggiorate di 2 euro che saranno devoluti all’associazione Dogue De Bordeaux Onlus Italia insieme al costo dell’iscrizione alla gara.

Ospite della serata Aurora Trucco, giovane promessa del canto moderno. Aurora ha cominciato per gioco a cantare nei karaoke alla tenera età di sette anni e ad otto anni ha cominciato il suo percorso in una scuola di canto, arrivando a vincere importanti concorsi tra i quali il “Cantagiro” nella sua categoria. Attualmente frequenta la scuola di Vox Art e prosegue il suo percorso musicale con grande passione, esibendosi in tutta la provincia.

La presentatrice della serata sarà Bruna Carlevaris. Per info e iscrizioni: Enrica 339 1239864, per prenotazioni tavoli Daniela 329 4912168.