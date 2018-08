Imperia. Tragedia sfiorata, oggi verso le 16, per l’ennesimo albero caduto su una zona di passaggio. Una grossa acacia si è abbattuta sulla strada in via Pirinoli.

Fortunatamente la pianta ha colpito solo due vetture parcheggiate, senza coinvolgere auto di passaggio o pedoni. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha interrotto il traffico e i vigili del fuoco che si sono occupati di rimuovere l’albero. All’origine del crollo sembra ci sia il tronco marcio del vegetale, che si è spezzato di netto.



FOTO E VIDEO DI MARCO SALUTARI