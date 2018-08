Imperia, fuori uso anche il secondo ascensore che collega Borgo Marina al Parasio

Imperia. L’amministrazione comunale di Imperia comunica che, sentita la ditta di manutenzione, è stata disposta la chiusura anche del secondo ascensore che collega Borgo Marina al Parasio. La decisione è stata assunta in quanto l’impianto presenta la stesso sistema di molle di tiraggio del primo, che ha manifestato problematiche a causa del prolungato periodo di fermo. La chiusura in contemporanea dei due impianti permetterà così di operare in maniera contestuale e di anticipare un intervento già programmato per i mesi di ottobre/novembre.