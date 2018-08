Imperia, donna tenta il suicidio dopo una lite: salvata dai soccorritori di 118 e vigili del fuoco

Imperia. Ha tentato il suicidio, assumendo una massiccia dose di farmaci, dopo una lite familiare: una donna di 52 anni è stata salvata nel pomeriggio di oggi nell’appartamento di via della Repubblica in cui si era barricata in casa, impendendo al compagno di entrare. Alla fine, grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto la porta, i soccorritori sono riusciti ad entrare, e hanno stabilizzato la donna.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce d’Oro di Imperia. La donna è stata accompagnata in ospedale in codice rosso di massima gravità.

Accertamenti sono in corso da parte della polizia.