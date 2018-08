Imperia, dalle 13 alle 17 lavori di asfaltatura all’uscita di galleria Gastaldi

Imperia. L’assessore alla viabilità, Antonio Gagliano, comunica che in data odierna, dalle 13 alle 17, verranno effettuati alcuni lavori di asfaltatura all’uscita di Galleria Gastaldi, la quale verrà dunque chiusa al traffico in quella fascia oraria. “Il nuovo asfalto – sottolinea – sarà realizzato all’altezza dei marciapiedi in modo da agevolare il transito delle persone con disabilità motorie”.

“Inoltre – prosegue l’assessore -, nell’ottica di rendere la città accessibile a tutti, l’Amministrazione, partendo con una nuova regolamentazione della ZTL di Borgo Marina che prevede l’inversione del senso di marcia in Via dei Pellegrini, darà libero accesso alle vetture con a bordo disabili sia dal lato Levante che dal lato Ponente della ZTL. Sarà sufficiente una comunicazione al Comando dei Vigili, nelle forme previste e indicate sulla segnaletica, per consentire al veicolo di accedere alla zona. È una richiesta che aveva avanzato in passato l’associazione Giraffa a Rotelle, che tanto si batte su questi temi”, ricorda Gagliano. “Verranno altresì mantenuti i quattro stalli in Via dei Pellegrini per la sosta dei veicoli con a bordo persone con disabilità”.