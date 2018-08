Imperia, dal 28 al 30 settembre va in scena lo stage “Danza in Riviera”

Imperia. La 5a edizione dello stage “Danza in Riviera” si terrà quest’anno ad Imperia dal 28 al 30 settembre, un evento firmato dall’associazione Progetti Per La Danza di Arezzo, presente sul territorio ligure da diverso tempo facendo tappa in diverse località della riviera lo scorso anno si è svolto a Loano.

Progetti Per La Danza. ha contribuito negli anni, grazie a questo evento, con la formazione dei diversi stili di danza accademica oltre ad offrire nuove opportunità di studio e stabilire nuove conoscenze, saranno individuati allievi meritevoli per l’assegnazione di alcune borse di studio di prestigio.

La direzione artistica si propone con tre giornate di studio e approfondimento della danza classica con Stefania Pace insegnante stabile di Progetti Per La Danza, danza moderna con Salvatore Addis proveniente dal Teatro Nuovo di Torino, laboratorio coreografico con Angelo Parisi coreografo e direttore artistico di Percorsi di Danza con elevata esperienza didattica.

Per l’Hip Hop Riccardo Genovese un talento per la sua versatilità dalla danza alla musica, direttore artistico di una compagnia giovanile emergente. Lo stage sarà ospitato presso la Palestra Creativa di Imperia, contribuirà all’offerta didattica un giovane insegnante di Imperia Simone Stella con lezioni di Popping.