Imperia, dal 27 agosto prendono il via i corsi di minirugby dei Reds

Imperia. E’ difficile descrivere la gioia di vita che i piccoli Reds sprizzano sull’immenso prato ancora

baciato dalla rugiada.

E’ difficile descrivere l’allegria dei genitori intorno ad un fuoco pronto per una mega grigliata. I più grandicelli corrono e si passano la palla, qualcuno la passa ancora in avanti, non importa altri eseguono funamboliche capriole. I più piccoli corrono e fanno slalom fra i birilli, schiacciando l’ovale in una immensa area di meta. Quindi “ lavoro “ differenziato sotto la direzione degli educatori, che non disdegnano una corsetta in una bella giornata di sole.

Alle 12,30 o giù di lì, qualcuno suona un’improvvisata campana è l’ora del terzo tempo. Di corsa tutti a tavola, ma prima i Reds vengono dirottati all’attiguo ruscello dalle limpide acque per una rinfrescata. Il chiacchierare conviviale e nell’allegria che solo una tavola imbandita riesce a dare, si fa largo una vocina “Nonno Giò quando incominciamo a giocare a rugby”.

La risposta arriva fulminea: dal 27 agosto! I bimbi si rendono conto che è fra quindici giorni. Le attività saranno svolte presso ex asilo di Artallo “Opere Parrocchiali Regina Pacis” il lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 11. Quest’anno sarà disponibile anche la Club House.

Il parroco di Artallo Don Ivan Cattaneo che ha fortemente voluto la riapertura dell’ex asilo ha creduto nella società del presidente Giovanni Lisco, e al progetto “Gioco, divertimento e amicizia” proposto dai Reds. Piccoli e grandi scandiscono “Reds, Reds, Reds” ; non siamo nel Queensland in Australia, patria dei Reds, ma nello splendido entroterra Imperiese sui prati di Colle di Nava, siamo al primo ritiro dei Reds Rugby Team, sono alcuni momenti della ormai grande famiglia Reds. Ovunque voi siate al mare o ai monti un augurio per un sereno e felice buon ferragosto.