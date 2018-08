Imperia, dal 1° febbraio al via la raccolta dei rifiuti porta-a-porta

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola, ha firmato l’ordinanza che proroga l’affidamento del Servizio di Igiene Ambientale alla Teknoservice sino al 30 settembre 2019.

Parallelamente è stato avviato l’iter per procedere, tramite gara ad evidenza pubblica, all’individuazione del nuovo soggetto gestore. All’interno della proroga, l’Amministrazione comunale ha inteso tuttavia dare un chiaro indirizzo: il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti adottato sarà infatti dal 1° febbraio 2019 il ‘porta-a-porta’.



“Abbiamo ereditato una situazione di assoluto immobilismo, fatta di continue non scelte, che hanno portato Imperia ad avere una percentuale di raccolta differenziata molto bassa, 36,5%, e a pagare pesanti penali”, sottolinea il sindaco. “Oggi facciamo una scelta precisa: andare verso il porta-a-porta e cioè verso un servizio che sia all’altezza della città pulita che abbiamo in mente. Per fare ciò, saranno tra l’altro assunti dalla Teknoservice 11 nuovi operatori”.

“Faremo una gara ad evidenza pubblica per scegliere il nuovo gestore”, spiega il primo cittadino. “Ci sono però dei tempi tecnici da rispettare e per questo abbiamo prorogato il rapporto con la Teknoservice sino al termine dell’estate 2019. Si partirà con il porta-a-porta il 1° febbraio prossimo e confidiamo in brevissimo tempo di arrivare al 65% di raccolta differenziata, obiettivo minimo che impone la legge e che Imperia non è mai riuscita a raggiungere”.

“Dal 1° settembre inizierà la campagna informativa e tutta l’attività di preparazione all’avvio del porta-a-porta”, spiega Scajola. “In contemporanea, partiranno alcuni servizi che daranno da subito l’immagine di una città più pulita. Saranno raddoppiati gli addetti alla pulizia di strade e marciapiedi e saranno dotati lancia a pressione. Inoltre, è previsto un incremento importante dello sfalcio dell’erba”.