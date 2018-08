Imperia, da domani il ‘trenino’ turistico passerà da via Sant’Antonio

Imperia. A partire da domani, martedì 7 agosto, il ‘trenino’ turistico di Imperia passerà da via Sant’Antonio. Ad annunciarlo è l’assessore alla viabilità, Antonio Gagliano: “In collaborazione con il sindaco e l’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio abbiamo ritenuto opportuno che il trenino ripercorresse lo stesso tragitto di qualche anno fa”.

“In questo modo – prosegue l’assessore – eviteremo la coda in via Pirinoli causata dal mezzo ed elimineremo tutte le criticità legate alla svolta tra corso Garibaldi e via Boine. I vantaggi per gli utenti saranno invece una riduzione dei tempi di percorrenza e la possibilità di osservare lungo la corsa lo splendido borgo”.

“Ho affrontato il tema con l’assessore Oneglio, che è un profondo conoscitore della zona, e abbiamo ritenuto che sia la scelta corretta”, aggiunge Gagliano. “Senza dimenticare che a breve ci saranno le Vele d’Epoca e riteniamo sia positivo portare dentro il borgo i turisti che prendono il trenino”.