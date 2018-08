Imperia. Carabinieri e carabinieri forestali stanno effettuando un controllo presso il depuratore di zona ex ferriere, antistante il palazzo comunale.

Si tratterebbe di controlli di routine effettuati dall’Arma in tutta la provincia e non solo per prevenire reati ambientali.

Il depuratore di Imperia è da tempo al centro di polemiche per i miasmi provenienti dalla struttura.