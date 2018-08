Imperia, ascensori, decoro urbano e pulizia dei torrenti tra le interrogazioni

Imperia. “Il costo degli interventi per far ripartire gli ascensori è stato di 39mila euro e 460 euro, compresi i condizionatori”. Lo ha detto il sindaco Claudio Scajola rispondendo alla “question time” del capogruppo di “Imperia al centro” Alessandro Savioli. Scajola ha anche informato che entro l’inizio delle Vele d’Epoca (5 settembre) è prevista la riattivazione delle cabinovie. A ottobre verranno realizzati interventi per 45mila euro.

In quanto alla pulizia dei torrenti in vista della stagione delle piogge lo stesso primo cittadino rispondendo a Savioli ha detto che verrà realizzata “ma mantenendo le oasi esistenti”.

L’assessore all’Arredo urbano Laura Gandolfo a proposito del quesito della capogruppo del Movimento 5 Stelle Maria Nella Ponte sullo stato di degrado in cui versa il Parco urbano ha replicato: “C’è un progetto di un milione e 700 mila euro nell’ambito dei finanziamento della Ciclabile purtroppo bloccati. Con le forze a nostra disposizione stiamo facendo il possibile con l’intento di sistemare l’area verde durante a partire dall’autunno”.

Sempre a proposito del Parco urbano la Ponte ha chiesto per quale motivo ci siano da tempo due macchine operatrici che sembrano abbandonate. Il sindaco Claudio Scajola ha risposto spiegando che si tratta di lavori che si intersecano con un cantiere Amat dell’amat finanziati nel 2011 che si prolungano, però, dal 2017 e ha assicurato il suo impegno affinché venga rispettato l’attuale termine di fine lavori, il 2019.