Imperia, aggiudicati i lavori di riqualificazione energetica della scuola di Largo Ghiglia

Imperia. Sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico di Largo Ghiglia a Imperia. A eseguirli sarà l’impresa G.S.M. Costruzioni Srl per un importo netto contrattuale di 346.994,23 euro.

I lavori prevedono interventi di sostituzione dei serramenti esistenti con altri in alluminio a taglio termico, la coibentazione del solaio di sottotetto mediante la creazione di un “cappotto termico” di spessore pari a 10 cm e il rifacimento del sistema di produzione del calore.

La sostituzione dei serramenti esistenti e la coibentazione sono a carico del POR FESR 2014/2020. Il rifacimento del sistema di produzione del calore sarà invece realizzato dal gestore degli impianti termici nell’ambito del Contratto in atto.

Il tempo previsto per la realizzazione è di 123 giorni consecutivi. I lavori saranno eseguiti dal lunedì al sabato. Durante il periodo scolastico, l’impresa opererà dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 22 e il sabato dalle ore 8 alle 18.

Per tutti i lavori che saranno eseguiti all’interno dell’edificio così come nelle aree di pertinenza della scuola, a fine giornata le zone interessate dovranno essere liberate da macerie, polveri e rifiuti di qualsiasi genere e opportunamente lavate.

“Abbiamo ereditato la partita dei finanziamenti POR FESR dalla precedentemente amministrazione e sin dal primo giorno ci siamo messi a lavorare per accelerare il più possibile i tempi”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Ester D’Agostino. “C’è stata l’aggiudicazione dei lavori per la scuola di Largo Ghiglia e abbiamo avuto una serie di incontri per velocizzare l’inizio dei lavori, e quindi la riapertura, del Teatro Cavour. Per quanto riguarda per la nuova copertura della Piscina, stiamo invece realizzando un crono programma che permetta di intervenire in tempi celeri ma contenendo i disagi per l’utenza e per le squadre sportive”.