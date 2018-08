Imperia, a un anno dalla scomparsa Franca Rambaldi ricordata in Duomo

Imperia. Sarà celebrata mercoledì 8 agosto nel Duomo di Porto Maurizio una funzione in ricordo di Franca Rambaldi scomparsa proprio un anno fa. La professoressa Rambaldi era un volto amato e conosciuto a Imperia nel campo scolastico e per essere stata vicepresidente del Circolo Parasio.

Aveva anche ricoperto la carica di assessore alla Istruzione in Comune di Imperia, carica dalla quale si era dimessa nel luglio 2010 proprio quando era stata nominata provveditore agli Studi della Provincia di Imperia.

“Una validissima insegnante, una professionista del settore e soprattutto un’amica – la ricordava così Giacomo Raineri, presidente del circolo Parasio di Porto Maurizio – Tante le iniziative che abbiamo seguito insieme prima ancora che ricoprisse il prestigioso incarico di direttore scolastico provinciale. Ha lavorato per 40 anni nel circolo Parasio con grande impegno e passione. La scuola era la sua vita, amava gli studenti ed era impegnata per migliorare il settore della scuola con iniziative studiate in sinergia con presidi e insegnanti”.