Imperia. Porto Maurizio in festa per la “Notte Bianca”: ospiti d’onore la band torinese dei “Disco Inferno” che si esibiscono dopo il successo dello scorso anno in piazza Mameli a partire dalla 22.

Non mancano lungo tutto il percorso che si snoda nel centro storico musica (15 gruppi diversi tutti locali), dj set, animazione e spettacoli danzanti, esibizioni live con le serrande dei negozi aperti fino alle prime ore dell’alba, oltre alla buona cucina tipicamente ligure.

La “Notte Bianca” coinvolge tutto il centro portorino da piazza Marconi a via Cascione, da via Martiri della Libertà a piazza Mameli, fino alla Foce. Sono questi i punti caldi della grande festa che mette insieme musica, sport, spettacolo, esibizioni e buona cucina.

Grande curiosità suscita la “Notte Bianca dei bimbi” in piazza Ricci e il Raduno delle “Harley & Davidson” in piazza Mameli.

Non manca la cultura con visite alla cupola del Duomo a cura del Comitato “Sottotina” e il “Giraparasio” con una guida d’eccezione, lo scrittore e storico Enzo Ferrari. Inizio della vista (gratuita) alle 21.15 sul sagrato del Duomo.

Nell’intervista le novità di quest’anno illustrate dal presidente del Civ Riccardo Caratto.