Il Tennis Club Cervo ospita il TPRA-Grand Prix Series Cincinnati

Cervo. Il 25 e 26 agosto il Tennis Club Cervo ospiterà il TPRA-Grand Prix Series Cincinnati.

Il torneo in programma per questo weekend è Open e prevede gare di singolare maschile e femminile, doppio maschile e doppio misto. Il primo match sarà un set ai 9 mentre dal secondo match saranno partite di un set ai 6. Le iscrizioni online sono aperte ai tesserati FIT agonisti fino a 4.2 e ai tesserati FIT non agonisti.

Per iscriversi consultare i seguenti link:

– Sing. maschile: http://www.tpratennis.it/ITA/altro/Scheda_torneo.fit?IdTorneo=25882

– Sing. femminile: http://www.tpratennis.it/ITA/altro/Scheda_torneo.fit?IdTorneo=25883

– Doppio maschile: http://www.tpratennis.it/ITA/altro/Scheda_torneo.fit?IdTorneo=25732

– Doppio misto: http://www.tpratennis.it/ITA/altro/Scheda_torneo.fit?IdTorneo=25733