Il teatro Ariston di Sanremo presenta l’opera lirica il “Rigoletto”

Sanremo. A seguito del grande successo ricevuto con il grande Concerto di Uto Ughi eseguito a Sanremo lo

scorso 11 maggio, l’Associazione “Ritorno all’Opera” in collaborazione con il Teatro Ariston propongono per l’estate un eccezionale titolo in cartellone dedicato al grande compositore Giuseppe Verdi: Rigoletto.

Alla guida di un progetto ambizioso ormai presente punto di riferimento culturale in Liguria, il Presidente di “Ritorno all’Opera” Ivan Marino afferma: “Stiamo cercando di rispondere alla crisi imperante dei teatri italiani, che sono sempre più in difficoltà nell’ottemperare ai bisogni culturali dei vari territori. Ritorno All’opera Vuole essere un tentativo di reinventare un vecchio mestiere con le tecnologie e le esperienze moderne ed il successo riscontrato a Sanremo non è che il frutto del nostro impegno.”

Rigoletto è un’opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma di Victor Hugo “Le Roi s’amuse”, ed insieme alle Opere “Il Trovatore” e “La Traviata” formano la cosiddetta “trilogia popolare” di Verdi. Per questa edizione dell’Opera viene presentato un cast di grande livello, di collaudatissima

esperienza vocale e scenica a livello internazionale. A vestire i panni del protagonista sul palcoscenico del Teatro Ariston, accanto al Soprano Scilla Cristiano nel ruolo di Gilda e del Tenore prossimo a calcare le scene del Teatro alla Scala Angelo Fiore nel ruolo del Duca di Mantova, sarà il baritono Lorenzo Battagion, che sostituisce il previsto Giorgio Valerio.

A dirigere l’Orchestra di Ritorno all’Opera sarà la bacchetta del valente Maestro Alberto Veronesi. L’allestimento scenografico e registico della serata sarà curato dal regista Alessandro Bertolotti. Prezioso corollario alla serata la partecipazione del Coro Lirico Quadrivium di Genova diretto dal Maestro Giovanni Battista Bergamo.

Ancora una volta la città di Sanremo ha dimostrato un grande interesse per l’Opera ed un’ampia risposta di pubblico, che hanno incentivato a dare sempre il meglio dall’Associazione “Ritorno all’Opera”, che come ricordiamo nasce con lo scopo di valorizzare e diffondere la musica lirica in tutte le sue possibili manifestazioni organizzando concerti, conferenze, corsi di studio, ma, sopratutto, di valorizzare i giovani cantanti di sicuro talento ai quali vengono offerte importanti possibilità di realizzazioni professionali, avvalendosi di collaborazioni con soggetti già presenti e già qualificati nel panorama dell’organizzazione lirica italiana così da offrire sempre quelle garanzie di qualità necessarie alla piena riuscita degli spettacoli da realizzare.

RIGOLETTO

Opera lirica in Tre Atti di Giuseppe Verdi

INTERPRETI:

Rigoletto – Lorenzo Battagion

Il Duca di Mantova – Angelo Fiore

Gilda – Scilla Cristiano

Sparafucile – Davide Mura

Marullo – Claudio Ottino

Monterone – Valerio Garzo

Maddalena – Stefania Ferrari

Borsa – Angelo Bruzzone

Conte di Ceprano – Giulio Ceccarelli

Usciere – Lorenzo Medicina

Contessa di Ceprano/Giovanna/Paggio – Yeva Kurganova

Direttore d’orchestra: M° Alberto Veronesi

Regia: Alessandro Bertolotti

Coro: Coro Lirico Quadrivium

Direttore del Coro: Giovanni Battista Bergamo

Curriculum Artisti:

LORENZO BATTAGION – RIGOLETTO: Compie gli studi musicali dapprima presso il Liceo

Musicale di Santhià, in seguito presso il conservatorio “Cantelli” di Novara ove si diploma

brillantemente nel 2001 in canto sotto la guida del tenore Vittorio Terranova.Si perfeziona

successivamente presso il conservatorio “G.Verdi” di Milano, alla “Belcanto Akademie” di

Deustchlandberg (Austria) e presso l’accademia di Katia Ricciarelli a Parma.E’ vincitore del primo

premio assoluto al concorso “Rome Festival” e del concorso “Primo Palcoscenico” di Cesena sotto

la direzione della signora Cristina Muti Mazzavillani.Ha collaborato con diverse realtà musicali in

Italia e all’estero (USA,Giappone, Francia, Austria, Spagna), tra le quali Teatro alla Scala di

Milano, Arena di Verona, Maggio Musicale Fiorentino.E’ attualmente in organico stabile presso il

Teatro Regio Torino.

ANGELO FIORE – IL DUCA DI MANTOVA: Originario di Palermo, si dedica allo studio del

pianoforte e del canto lirico diplomandosi brillantemente al Conservatorio “Luigi Cherubini” di

Firenze.

Continua gli studi presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino effettuando un corso di alto

perfezionamento stilistico nei ruoli vocali dell’opera Lirica. Nel 2012 prosegue con una Masterclass

di alto perfezionamento vocale diretto dalla Sig.ra Mirella Freni.

Nel 2014 effettua una Masterclass di alto perfezionamento vocale con la Sig.ra Bruna

Baglioni. Nell’anno 2013 Il tenore Angelo Fiore è stato premiato dalla fondazione Festival Puccini

di Torre del Lago come giovane talento della lirica italiana con il primo premio Michelangelo Cupisti. Quest’anno è vincitore di un altro importante concorso lirico “Maria Quintieri”, che gli dà la

possibilità di debuttare l’opera Madama Butterfly nel ruolo di Pinkerton.

Si è esibito in molti prestigiosi teatri ITALIANI e INTERNAZIONALI tra cui: Teatro Maggio Musicale

Fiorentino (FI), Teatro Verdi (FI), Teatro Carlo Felice di Genova, New York City Center (USA),

Teatro Dal Verme di Milano, Teatro Comunale di Brescia, Teatro Goldoni di Livorno, Teatro Verdi

di Pisa, Opera Romànà di Craiova (RO), Festival Puccini di Torre del Lago (LU), Opera Nationalà

(RO), Teatro Rendano (CS).

Nell’estate 2014 per il 60o Festival G. Puccini di Torre del Lago debutta nell’opera contemporanea

Giapponese Junior Butterfly composta dal Mo Shigeaki Saegusa nel ruolo del protagonista

Benjamin Pinkerton Junior.

SCILLA CRISTIANO – GILDA

Il soprano Scilla Cristiano nasce in Italia, a Bologna. Studia pianoforte e si diploma in canto presso

il Conservatorio “G.B. Martini” della sua città, con il massimo dei voti.

Si perfeziona fra gli altri con i Maestri Gloria Banditelli, William Matteuzzi, Ildebrando D’Arcangelo,

Claudio Desderi, Giulio Liguori, Nazzareno Antinori e Anna Di Gennaro affrontando un vasto

repertorio dal Recitar Cantando alla musica operistica e da camera dell’Ottocento e Novecento. Ha

frequentato l’Accademia Rossiniana di Pesaro diretta da Alberto Zedda e l’Accademia di Alto

Perfezionamento del Festival Pucciniano di Torre del Lago affinando lo stile pucciniano con artisti

di fama internazionale come Giovanna Casolla, Fabio Armiliato e Rolando Panerai.

Esordisce ragazzina nelle opere Pollicino di H.W.Henze e Die Zauberflöte di W.A.Mozart a fianco

di prestigiosi cantanti come Devia, Corbelli, Sarti, Norberg-Schultz, Shade. Ha avuto diversi

riconoscimenti in concorsi lirici internazionali ed è stata scelta per cantare in occasione della

consegna del Premio Pagliughi “La Siòla d’oro” a Joan Sutherland, esibendosi in un recital

belcantistico alla presenza del grande soprano australiano e del marito il M° Bonynge. Viene

diretta da Maestri di fama mondiale tra i quali Gustav Kuhn, Riccardo Chailly, Leone Magiera,

Kazushi Ono, Donato Renzetti, Oliver Diaz, Giuseppe Finzi, Valerio Galli, Renato Palumbo,

Massimo Zanetti e Hirofumi Yoshida.

Ha lavorato con grandi registi del panorama lirico internazionale come Giancarlo Del Monaco,

Lorenzo Arruga, Stefano Vizioli, Pierfrancesco Maestrini, Renato Bonajuto, Filippo Crivelli,

Francesco Esposito e Alessio Pizzech.

Ha già debuttato in Italia in importanti teatri di tradizione tra cui: Teatro Comunale di Bologna,

Teatro Regio di Parma, Teatro Coccia di Novara, Teatro Goldoni di Firenze, Teatro Comunale di

Ferrara, Teatro Del Monaco di Treviso, Teatro Cavour di Imperia, Teatro del Maggio

Musicale Fiorentino e Opera di Firenze. In Europa si è esibita nei teatri di Germania, Austria,

Francia, Olanda, Norvegia, Danimarca, Gran Bretagna, Bulgaria; in Russia all’Academic Glinka

Capella di San Pietroburgo; in Cina al National

Centre for the Performing Arts di Pechino e in Giappone alla Suntory Hall di Tokyo.

I ruoli che l’hanno vista più volte protagonista sono: Adina nell’Elisir d’Amore, Gilda in

Rigoletto, Lucia in Lucia di Lammermoor, Serpina ne La Serva Padrona, Violetta Valéry in La

Traviata, Liù in Turandot, Musetta in La Bohème, Norina in Don Pasquale, Carolina ne Il

Matrimonio Segreto, Oscar in Un Ballo in Maschera, Zerlina in Don Giovanni, Micaela in Carmen e

Pamina in Die Zauberflöte, Rosina nel Barbiere di Siviglia, Nannetta in Falstaff, riscuotendo

grandi consensi di pubblico e critica. Scilla Cristiano è inoltre raffinata interprete nel repertorio

sacro, cameristico, liederistico e da concerto. E’ stata invitata a partecipare al Concerto Fuoco di

Gioia, al Teatro Regio di Parma, organizzato dal Club dei 27, inserito nel Festival Verdi 2016.

Nel 2016 Scilla, con grande orgoglio e soddisfazione, è stata ancora Gilda in Rigoletto al Teatro

Comunale di Bologna, sua città natale, diretta dal M° Renato Palumbo, per la regia di A. Pizzech.

Tra gli impegni un Concerto Lirico con il baritono Leo Nucci, il debutto nel ruolo di Hanna Glawari

ne La Vedova Allegra di F. Lehár e Josepha nel Cavallino Bianco di R. Benatzky.

Fra i prossimi impegni Oscar in Un Ballo in Maschera, Carmina Burana al Teatro Real di Madrid,

Lucia in Lucia di Lammermoor e una tournée italiana di uno spettacolo originale, Il Racconto del

Flauto Magico, con Elio (cantante de “Le Storie Tese”) accompagnati dall’Ensemble Berlin (solisti

della Berliner Philharmoniker).

ALBERTO VERONESI – DIRETTORE D’ORCHESTRA:

Diplomatosi in Pianoforte, Composizione e Direzione d’ Orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi

di Milano, città in cui è nato, il Maestro Alberto Veronesi ha iniziato la sua carriera quando era

ancora uno studente. Nel 1992 ha fondato infatti la Guido Cantelli

Orchestra, che ha diretto anche al Salzburg Easter Festival (nel 1996, su invito di Claudio

Abbado), al Teatro alla Scala (1997) al Santa Cecilia di Roma (1997), al Maggio Musicale

Fiorentino (1998) e al BAM di New York (1998).

Dal 2010 è Music Director dell’Opera Orchestra di New York, mentre dal Maggio 2012 è

consulente artistico e musicale del nuovissimo Gran Teatro di Tianjin, in Cina.

Il 22 marzo 2013 lo ha inaugurato dirigendo la Tosca di Giacomo Puccini. Dal Maggio dello stesso

anno è Direttore Ospite Permanente della Shanghai Opera House: Veronesi è il primo Direttore

d’Orchestra occidentale chiamato a ricoprire un ruolo così importante nei principali teatri cinesi. Nel

Novembre del 2008 è stato nominato Direttore Artistico della Filarmonica del Teatro Comunale di

Bologna, mentre nel 1998 è iniziata la lunga esperienza al Festival Puccini di Torre del Lago, di cui

attualmente è stato Consulente Artistico e Direttore Musicale. Qui ha diretto tutte le Opere del

Maestro Giacomo Puccini, vincendo nel 2003 il premio “Abbiati” per la produzione de “La

Bohème”.

Nominato nel 2011 Direttore Stabile della Fondazione del Teatro Petruzzelli di Bari, dal 2001 al

2010 è stato anche Direttore Artistico e Musicale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Promotore del Progetto Verismo, Alberto Veronesi è Artista Ufficiale della Deutsche Grammophon

Gesellschaft in Berlin. Per la casa discografica ha inciso 7 album, collaborando con grandi artisti

del calibro di Placido Domingo, Roberto Alagna e Angela Gheorghiu.

Con Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2013, Maria Chiara Carrozza, allora Ministro

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha nominato Veronesi delegato del MIUR per la

promozione dei rapporti bilaterali Italia-Cina per le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica,

Musicale e Coreutica.

Ha fondato, con una proposta presentata al Ministro Dario Franceschini, il Festival di Pompei,

quest’anno alla sua seconda edizione e il Festival Taormina Lirica, quest’anno alla prima edizione.

L’1 luglio 2015 ha avuto l’onore di essere stato nominato dal Sindaco di Viareggio Giorgio Del

Ghingaro, Presidente della Fondazione Festival Pucciniano.

