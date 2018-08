Per il team “Bici sport” Fun Seven grande avventura alla “20k mountain bike”.

I ciclisti sono partiti da Pinerolo è arrivati a Finale Ligure, passando tra le località montane più belle: Izoard, col delle finestre, col de parpillon , col de Risoul, jaffeau, col du echelles, col du granon, altopiano della gardetta, assietta, colle della Maddalena, per finire la Via del Sale con ben 700 km e 20.000 metri di dislivello positivo in circa 6 giorni.

Il team era così composto: Beghello Gianluca (Team centoxcento), Crepaldi ermanno (Team Bici Sport), Marinescu Michela (Team Bici Sport), Del Becaro Fabio (Team Centoxcento), Cataldo Rocco (Team Centoxcento) e Brandolini Graziano( Team Bici Sport).

Gli organizzatori: “Grazie ragazzi per aver portato sulle vette più belle d’Europa la nostra maglia“