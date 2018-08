Il sindaco Biasi replica a Paolino: “Non si riconosce la democrazia a Vallecrosia”

Vallecrosia. “Questa mattina leggendo l’attacco dell’ex assessore Paolino mi sono posto alcune domande, che vado a sottoporre ai lettori e cittadini di Vallecrosia. Il giorno 10 giugno la città di Vallecrosia ha decretato il fallimento totale dell’Amministrazione Giordano- Paolino.

La lista dell’ex Sindaco ha perso circa 1000 voti quindi consensi rispetto al voto del 2013, nonché ex assessore Paolino ha perso circa i due terzi dei suoi consensi personali. Ci sarà un motivo per questo risultato disastroso, Paolino non dica, come sua abitudine, che la colpa è mia in quanto il sottoscritto per cinque anni non è stato in Comune. Nonostante ad oggi Paolino non sia in Consiglio comunale, in quanto non eletto, ha voglia di ergersi a paladino della minoranza, come per cinque anni si è più volte sostituito al Sindaco Giordano. Prendo atto che probabilmente è il suggeritore dell’attuale minoranza” - replica così il primo cittadino della Città della Famiglia, Armando Biasi, all’ex assessore Emidio Paolino.

“Entrando in argomento è doveroso spiegare all’ex assessore che chi vince le elezioni ha il diritto di fare delle scelte amministrative, di cui si assume le responsabilità nei confronti della popolazione, che dovrà giudicarne gli effetti pubblici nei fatti e con la democrazia del voto, ma forse non sì è abituati ad accettare le sconfitte.

Avendo ereditato una città completamente sporca, senza controllo della manutenzione, abbiamo fatto una scelta di indirizzo prioritario alla riqualificazione urbana e decoro cittadino in ogni sua forma. Contattato ed incontrato il Prefetto e i suoi collaboratori diretti abbiamo esposto la nostra volontà di promuovere una serie di progetti volti al coinvolgimento dei ragazzi che hanno richiesto asilo Politico alla nostra Nazione per integrarli nel territorio e non lasciarli in giro tutto il giorno.

Questo progetto, come prevede la legge, è stato autorizzato dalla Prefettura e con delibera di Giunta abbiamo regolamentato il rapporto tra il Comune e la cooperativa Caribu, che da qualche anno opera nel Comune di Vallecrosia direttamente con i ragazzi che dormono in città. Le regole del lavoro non posso essere sorpassate solo perché Paolino lo vuole, ma la cooperativa si è dovuta assumere una serie di responsabilità e mettere a disposizione una serie di competenze specifiche, al fine di far lavorare 6 uomini, con attrezzature e varie necessità.

Risultato attuale: le aziende che già operano per il Comune di Vallecrosia regolarmente continuano ad utilizzare le loro maestranze, senza che questo progetto intacchi i loro contratti. Al contrario, come tutti i cittadini di Vallecrosia da circa venti giorni hanno potuto osservare, la città ha giovato del lavoro dei ragazzi impiegati nel progetto, è sta ritrovando una sua dignità, che aveva perso negli ultimi cinque anni.

Quindi, riconfermo che il progetto è stato voluto, approvato e le spese sono costi di gestione del progetto, se poi la cooperativa vorrà valorizzare i ragazzi non vedo il problema, perché la differenza sono i risultati. Infine rimango sorpreso di questo atteggiamento razzista, da parte del signor Paolino, aggiungo che forse non sa che entro un mese inizieranno a lavorare anche tre italiani ultrasessantenni, laddove ci sono occasioni di integrazione la mia amministrazione sarà in prima linea. Il suo atteggiamento come è avvenuto negli ultimi 5 anni è volto ad dividere e non a creare comunità e identità, il risultato del voto dovrebbe farlo riflettere, invece continua ad ergersi portavoce della minoranza con toni accesi” – afferma il sindaco.