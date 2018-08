Il San Camillo Pallamano Imperia va in raduno a Nava

Imperia. La San Camillo Pallamano Imperia prepara la nuova stagione con un raduno collegiale che coinvolge ragazzi e ragazze delle formazioni under 13, under 15 e under 17-19.

La società ha così organizzato, a Nava, una “sei giorni” di allenamenti intensi, ma anche di giochi e momenti di relax, agli ordini del responsabile tecnico Gianmarco Terranova, di un gruppo di dirigenti e collaboratori che garantiscono una gestione a 360 gradi dello stage, compresa la preparazione dei pasti.

Il presidente Giovanni Martini, che martedì mattina ha inaugurato l’evento, è entusiasta: “Per alcuni giorni venticinque nostri ragazzi avranno modo di preparare al meglio la stagione, curando preparazione fisica e tecnica, ma soprattutto impareranno a far gruppo, a conoscersi, ad affrontare e risolvere insieme i problemi “.

Inoltre sarà una bella vacanza per scoprire il nostro territorio. Lo stage a Nava è stato preparato nei dettagli dal sodalizio imperiese, che ha fornito ai partecipanti materiale sportivo e ha proposto un programma impegnativo e emozionante. Un avvio di stagione scoppiettante, per un team molto ambizioso che desidera crescere e far crescere i propri ragazzi.