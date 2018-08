Il rientro a scuola in Costa Azzurra scatta tra due settimane

Se in Liguria mancano ancora 28 giorni all’inizio delle lezioni, l’anno scolastico per i vicini studenti della Costa Azzurra la ripresa è fissata tra soli 13 giorni.

La data fissata per l’inizio in tutta la regione Paca (Provenza, Alpi, Costa Azzurra) è quella di lunedì 3 settembre e quella di fine lezioni è spostata al 6 luglio 2019. In sostanza c’è quasi un mese di differenza tra i due calendari scolastici ma il gap viene abbondantemente colmato con una importante serie di vacanze per i giovani francesi spalmate su tutto il periodo.

Nel dettaglio il primo blocco di vacanze, quelle di Ognissanti, arriva già il 20 ottobre e termina il 5 novembre, poi le vacanze di Natale dal 22 dicembre al 7 gennaio, le vacanze ‘d’inverno’ dal 9 al 25 febbraio, le vacanze di primavera e Pasqua dal 6 al 23 aprile ed infine, perché no, il ponte dell’Ascensione dal 29 maggio al 3 giugno.

Date queste da tenere in considerazione soprattutto da parte degli operatori turistici della Riviera dei Fiori, sia per non farsi prendere in contropiede sia per eventualmente organizzare qualche evento destagionalizzato che possa attrarre turisti-clienti con pacchetti ad hoc.