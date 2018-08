Il meteo del Tg regionale segnala nel pomeriggio pioggia battente nell’Imperiese

Imperia. Ancora una volta le previsioni meteo regionali presentate in coda al Tg3 della Liguria segnalano maltempo in provincia di Imperia dove invece il sole e il caldo la fanno da padrone.

Poco dopo le 14,10 di oggi, al termine del notiziario breve della domenica, va in onda il meteo regionale che inizia con le previsioni a brevissimo termine cioè quelle del pomeriggio. In provincia di Savona, di Genova e di Spezia campeggia l’immagine del sole. Unica eccezione la provincia di Imperia che viene segnalata sotto la pioggia battente, poi torna il sole verso le 18.

Non conosciamo con certezza le condizioni del tempo in questa seconda parte della giornata nelle altre province liguri, ma qui nella nostra provincia, nella nostra Riviera dei Fiori il tempo – alle h.14,30 – è decisamente bello con pochissime nuvole in lontananza. E gli operatori turistici dell’estremo ponente ringraziano per la diffusione di notizie che certo non aiutano il settore già in difficoltà per questa strana estate 2018.