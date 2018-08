Bordighera. “A Olly, la bici è l’immagine del vento”. Con le parole di Cesare Angelini, il gruppo “Semplicemente Bordighera”, rappresentato dal candidato sindaco Giuseppe Trucchi (consigliere di opposizione) e dall’ex assessore allo Sport, Fulvio Debenedetti, ha premiato il campione bordigotto Oliviero Troia: ciclista professionista dal 2017 di ritorno dal suo primo Tour de France, dove il 23enne, che corre per il team UAE Emirates, si è piazzato 133esimo nella classifica generale e 21esimo in quella riservata ai più giovani.

“Il mio unico rammarico è quello di non essere riuscito a premiarti quando ero assessore allo Sport”, ha dichiarato un emozionato Fulvio Debenedetti, “Sei un esempio per i giovani bordigotti: continua a tenere alto il nome di Bordighera nel mondo”.

Alla cerimonia di consegna della targa, avvenuta sulla scalinata del Palazzo del Parco, erano presenti alcuni giovani e giovanissimi ciclisti della “Ciclistica Bordighera”: il team con il quale Oliviero ha iniziato la sua avventura nel mondo della bici.

A stringere la mano al campione anche Guerino Lanzo, direttore sportivo dell’associazione che ha seguito Troia nelle sue prime pedalate.

“Ho iniziato a Bordighera quando avevo nove anni, essere premiato qui è per me qualcosa di fantastico”, ha dichiarato Oliviero, “Questa premiazione ripaga tutti i sacrifici che ho fatto fin da bambino. Non c’è cosa più bella”.

Un momento della premiazione



Il campione ha voluto lanciare un messaggio ai giovani: “I sacrifici sono necessari: quando avevo 16 anni e i miei amici uscivano per andare in discoteca io rinunciavo per affrontare le gare il giorno dopo. Certo, è un sacrificio, ma quando si ha un obiettivo bisogna continuare a crederci, non mollare mai e prima o poi quell’obiettivo verrà raggiunto”.

Il giovane ciclista ha davanti ancora diverse gare prima della fine della stagione: tra queste una corsa ad Amburgo il prossimo 19 agosto e un tour in Cina della durata di una settimana.

La targa