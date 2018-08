Vallecrosia. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia parteciperà mercoledì 29 agosto, dalle 20 alle 24, alla 2° edizione di “Sport meets food“.

La serata, organizzata dal comitato “Gli amici del lungomare di Vallecrosia” in collaborazione con le associazioni sportive e l’assessore al turismo Patrizia Bianchieri e il consigliere con delega allo sport Marco Calipa, ha l’obiettivo di far comprendere a tutti l’importanza dell’attività sportiva associata a una corretta alimentazione.

La società biancorossa sarà presente sul lungomare di Vallecrosia, dopo il ristorante” Casablanca”, con un gazebo e un mini campetto per far conoscere e provare il calcio. “E’ un’occasione per pubblicizzare la nostra Scuola Calcio ed per avere informazioni in merito” – dichiara la società.