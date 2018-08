Il difensore Mattia Piantoni in arrivo al Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. In vista della stagione di Eccellenza 2018-19 continua il rafforzamento del reparto difensivo del Ventimiglia Calcio, reparto che da qualche ora può di nuovo contare su Michele Mamone.

Nelle scorse ore la società granata ha tesserato il ventenne Mattia Piantoni, difensore in arrivo dall’Argentina Arma. Piantoni è un giocatore molto affidabile in grado di irrobustire il reparto difensivo granata. Si tratta di un centrale di buona esperienza (anche in serie D) nonostante la giovane età: negli ultimi tempi ha militato nella juniores del Sanremo e nel Camporosso.