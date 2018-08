Il difensore centrale Marco Di Lauro firma con l’Imperia

Imperia. Marco Di Lauro, che ha appena firmato con l’Imperia, non nasconde il suo entusiasmo cercando, nella stagione a venire, soddisfazioni e riscatto dopo la scorsa stagione passata nell’Argentina Arma. Difensore centrale ma all’evenienza adattabile a terzino destro.

“Sono contento di essere entrato in una società importante come Imperia dove il calcio è sentito, lo stadio è bello, la squadra è ben impostata e costruita, il mister è ambizioso e con una bella società alle spalle, ci sono tutte le basi per far bene. Avere un bel gruppo di tifosi che ti segue in casa e in trasferta è una bella cosa e ti da anche più motivazioni. A livello personale mi aspetto una stagione di riscatto visto quel che è successo lo scorso anno. Vorrei fosse un’annata di riscatto per me e bella per la squadra, per il mister e per la società”.