Il Comune di Imperia, “Nessuna ordinanza anti-cani”

Imperia. Dal Comune precisano che non è stata emanata alcuna ordinanza che obbliga i possessori di cani a munirsi di bottigliette d’acqua ogni volta che escono di casa per ripulire le tracce di pipì degli amici a 4 zampe lasciate sulla pubblica via.

La notizia pubblicata sui giornali cartacei e ripresa da qualche on-line ha suscitato sui social impressioni negative ma anche posizioni di favorevoli

Un paio di anni fa la proposta avanzata dal consigliere di maggioranza Oliviero Olivieri del Pd aveva fatto nascere discussioni tanto che era caduta nel vuoto. Non più tardi di 12 mesi fa a Savona si è rischiata la crisi politica per una ordinanza simile ma ancora più restrittiva.

La Teknoservice si è impegnata, invece, a collocare in città 25 punti di distribuzione di sacchetti per la raccolta delle deiezioni.